Россияне обстреляли Херсонскую область: трое пострадавших
Пятница, 12 июля 2024, 19:04
Под российский обстрел в Станиславе и Антоновке, что на Херсонщине, попали трое местных жителей.
Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях
Детали: В Станиславе взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию получила 62-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.
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В Антоновке в результате вражеской атаки дронов пострадали два человека. 47-летний мужчина и 73-летняя женщина получили взрывные травмы и контузии. У пострадавшего также диагностировали осколочное ранение ноги. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они тоже отказались.