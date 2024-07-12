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Россияне обстреляли Херсонскую область: трое пострадавших

Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 19:04
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое пострадавших
Станислав и Антоновка на карте Google Maps

Под российский обстрел в Станиславе и Антоновке, что на Херсонщине, попали трое местных жителей.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: В Станиславе взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию получила 62-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

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В Антоновке в результате вражеской атаки дронов пострадали два человека. 47-летний мужчина и 73-летняя женщина получили взрывные травмы и контузии. У пострадавшего также диагностировали осколочное ранение ноги. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они тоже отказались.

Темы: обстрелХерсонская областьвойна
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