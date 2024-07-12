На порталі "Дія" можна буде оформити статус учасника бойових дій – Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі "Дія".

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал "Дія в кілька кліків".

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Деталі: За його словами, це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини.

Федоров нагадав, що вже зараз у застосунку "Дія" доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

"Працюємо, щоб захисники не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці", - зазначив він.