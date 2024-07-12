На портале "Дії" можно будет оформить статус участника боевых действий - Федоров
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что скоро защитники и защитницы смогут оформить статус участника боевых действий на портале "Дія".
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь: "Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, надо обращаться или в специальную комиссию, или в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал "Дія в несколько кликов".
Детали: По его словам, это упростит жизнь нашим защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части.
Федоров напомнил, что уже сейчас в приложении "Дія" доступны удостоверения УБД для военных и их семей.
"Работаем, чтобы защитники не стояли в очередях и не тратили времени на бумажки", - отметил он.