На портале "Дії" можно будет оформить статус участника боевых действий - Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что скоро защитники и защитницы смогут оформить статус участника боевых действий на портале "Дія".

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, надо обращаться или в специальную комиссию, или в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал "Дія в несколько кликов".

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Детали: По его словам, это упростит жизнь нашим защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части.

Федоров напомнил, что уже сейчас в приложении "Дія" доступны удостоверения УБД для военных и их семей.

"Работаем, чтобы защитники не стояли в очередях и не тратили времени на бумажки", - отметил он.