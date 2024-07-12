Україна відповіла на заяву РФ про підрив дамб у Києві та Каневі

Міністерство закордонних справ України спростувало та назвало абсурдною заяву представниці МЗС РФ Марії Захарова, що нібито "Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища". У МЗС наголосили, що за будь-яке втілення злочинних намірів щодо дамб відповідатиме країна-агресор.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію".

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Деталі: В заяві зовнішньополітичного відомства говориться, у України не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву, щоб руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей.

"Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України "Охматдит" свідчить сам за себе", - наголосили в МЗС.

Також у МЗС звернули увагу на те, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

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"У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія", - наголосили в МЗС.

У коментарі зазначається, що "справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа".

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб — це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", - підкреслили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що минулоріч Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС і цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією Москви.

Міністерство закордонних справ закликало міжнародні медіа "не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами".

Нагадаємо: Представниця МЗС РФ Марія Захарова 12 липня в рамках дезінформаційної операції заявила, що ніби Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.