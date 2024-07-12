Росія лякає українців підривом дамб у Києві та Каневі

Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції, намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

Джерело: представниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитують російські ЗМІ, Центр протидії дезінформації

Деталі: Захарова заявила, ніби Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.

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Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки РФ, – наголошують у ЦПД.

Дослівно: "Попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, у РФ немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною".

Нагадаємо: Держава-агрессор РФ не визнає причетності до підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді російські окупанти підірвали Каховськугідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю. Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу.