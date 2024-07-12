Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росія лякає українців підривом дамб у Києві та Каневі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 липня 2024, 17:08
Росія лякає українців підривом дамб у Києві та Каневі
ілюстрація ЦПД

Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції, намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

Джерело: представниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитують російські ЗМІ, Центр протидії дезінформації

Деталі: Захарова заявила, ніби Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.

Реклама:

Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки РФ, – наголошують у ЦПД.

Дослівно: "Попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, у РФ немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною".

Нагадаємо: Держава-агрессор РФ не визнає причетності до підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді російські окупанти підірвали Каховськугідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю. Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
У Британії заявили, що іще думають, чи дозволяти Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб Росії
На Харківщини окупанти вдарили дронами по пересувному відділенні "Укрпошти"
У лікарні померла жінка, яка постраждала через російську атаку з безпілотника на Берислав
Росіяни влучили біля зупинки та адмінбудівлі у Мирнограді: за 12 липня на Донеччині 5 загиблих
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: