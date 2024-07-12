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Украина ответила на заявление РФ о подрыве дамб в Киеве и Каневе

Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 20:46
Украина ответила на заявление РФ о подрыве дамб в Киеве и Каневе
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины опровергло и назвало абсурдным заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой, что якобы "Украина готовит уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища". В МИД подчеркнули, что за любое воплощение преступных намерений относительно дамб будет отвечать страна-агрессор.

Источник: заявление МИД

Дословно: "МИД Украины категорически опровергает абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинской властью подрыва дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или иной инфраструктуры для якобы возложения вины на Россию".

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Детали: В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, у Украины не может быть никакой реалистичной цели или мотива, чтобы разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей.

"Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя", - отметили в МИД.

Также в МИД обратили внимание на то, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

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"В случае воплощения Москвой любых преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или другой инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно государство-агрессор Россия", - отметили в МИД.

В комментарии отмечается, что "настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа".

"Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует совершить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб - это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в прошлом году Россия совершила крупнейшее техногенное преступление в Европе за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС и этот варварский акт, который привел к экоциду и гуманитарной катастрофе, сопровождался активной дезинформационной кампанией Москвы.

Министерство иностранных дел призвало международные медиа "не цитировать российских спикеров без дополнительной информации о предыдущей истории их лжи и не ставить знак равенства между украинскими и российскими заявлениями".

Напомним: Представительница МИД РФ Мария Захарова 12 июля в рамках дезинформационной операции заявила, что якобы Украина готовит уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

Темы: войнаРосcиядезинформация
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