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ЗСУ на Покровському напрямку відбили 33 штурми ворога, ще 7 боїв тривають - Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 липня 2024, 22:42
ЗСУ на Покровському напрямку відбили 33 штурми ворога, ще 7 боїв тривають - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За 12 липня на фронті відбулося 139 бойових зіткнення, найгарячішою  залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців.  Всі спроби противника були безуспішні. За попередніми підрахунками на даний час агресор втратив за сьогодні 27 військових вбитими та 52 пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, засіб ППО "Панцир - С1", 38 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, а також пошкодити два танка, п’ять артсистем та автомобіль. 

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Три атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний - атакував 16 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів та Торського. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази в продовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Бої тривають досі. Ситуація контрольована.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в 11 бойових зіткнень. Дев’ять атак в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру захлинулись. Загарбники зазнають втрат. Ситуація напружена, триває бій в двох локаціях біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 19 атак противника поблизу Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка. 14 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Наразі, 33 атаки ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території. Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 166 окупантів, 69 з них - безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль і три гармати. Ще три гармати окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Парасковіївки та Костянтинівки. Успіху не мав.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 5 атак противника поблизу Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Роботиного.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теми: Збройні силив'язницяРосіяУкравтодор
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