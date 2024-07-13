Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про промислові можливості
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з конгресменами США обговорив створення промислових можливостей і робочих місць в оборонній сфері.
Джерело: Зеленський в Telegram
Деталі: Окрім цього, на зустрічі з конгресменами, які представляють Юту та інші штати, він подякував за підтримку України.
Пряма мова Зеленського: "Дуже цінуємо те, що Америка – пліч-о-пліч із нами, а це означає, що американське лідерство не слабшає".
Ще деталі: Окрім цього, Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з губернатором і першою леді штату Юта.
Президент розповів про успішні приклади патронату держав-партнерів над українськими регіонами. Він запропонував налагодити регіональні зв’язки між областями України та американськими штатами.
Нагадаємо:
- Зеленський перебуває у США, де у четвер 23 держави та ЄС підписали безпековий компакт з Україною.
- Президент сказав, що Україна підписала 23 сильні угоди, і анонсував, що "будуть іще угоди з іншими країнами".