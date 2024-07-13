Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про промислові можливості

Зеленський на зустрічі з губернатором штату Юта, фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з конгресменами США обговорив створення промислових можливостей і робочих місць в оборонній сфері.

Джерело: Зеленський в Telegram

Деталі: Окрім цього, на зустрічі з конгресменами, які представляють Юту та інші штати, він подякував за підтримку України.

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Пряма мова Зеленського: "Дуже цінуємо те, що Америка – пліч-о-пліч із нами, а це означає, що американське лідерство не слабшає".

Ще деталі: Окрім цього, Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з губернатором і першою леді штату Юта.

Президент розповів про успішні приклади патронату держав-партнерів над українськими регіонами. Він запропонував налагодити регіональні зв’язки між областями України та американськими штатами.

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