Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о промышленных возможностях

Зеленский на встрече с губернатором штата Юта, фото: Зеленский в Telegram

Президент Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами США обсудил создание промышленных возможностей и рабочих мест в оборонной сфере.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Кроме этого, на встрече с конгрессменами, которые представляют Юту и другие штаты, он поблагодарил за поддержку Украины.

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Прямая речь Зеленского: "Очень ценим то, что Америка - бок о бок с нами, а это значит, что американское лидерство не ослабевает".

Еще детали: Кроме этого, Зеленский вместе с женой Еленой встретились с губернатором и первой леди штата Юта.

Президент рассказал об успешных примерах патроната государств-партнеров над украинскими регионами. Он предложил наладить региональные связи между областями Украины и американскими штатами.

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