Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о промышленных возможностях
Президент Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами США обсудил создание промышленных возможностей и рабочих мест в оборонной сфере.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: Кроме этого, на встрече с конгрессменами, которые представляют Юту и другие штаты, он поблагодарил за поддержку Украины.
Прямая речь Зеленского: "Очень ценим то, что Америка - бок о бок с нами, а это значит, что американское лидерство не ослабевает".
Еще детали: Кроме этого, Зеленский вместе с женой Еленой встретились с губернатором и первой леди штата Юта.
Президент рассказал об успешных примерах патроната государств-партнеров над украинскими регионами. Он предложил наладить региональные связи между областями Украины и американскими штатами.
Напомним:
- В четверг 23 государства и ЕС подписали компакт по безопасности с Украиной.
- Президент сказал, что Украина подписала 23 сильных соглашения, и "будут еще соглашения с другими странами".