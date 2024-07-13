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The Guardian: Зеленського чекають у Британії та Ірландії

Олена ІвашківСубота, 13 липня 2024, 06:55
The Guardian: Зеленського чекають у Британії та Ірландії
Володимир Зеленський на саміті НАТО, фото: Getty Images

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, де виступить у Бленгеймському палаці перед європейськими лідерами, що зберуться для обговорення ситуації в Україні, європейської безпеки та демократії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці. Там запланована зустріч з ірландським прем'єр-міністром Саймоном Гаррісом.

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Очікується, що Ірландія, яка тривалий час дотримується політики військового нейтралітету, але надає Україні нелетальну допомогу, запропонує більшу підтримку. Зокрема, підтримає зусилля України з повернення приблизно 20 000 дітей, які були примусово переміщені до Росії та Білорусі.

Минулого тижня президент України зустрівся з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша можливість зустрітися з більш широкою делегацією лейбористського уряду, яка буде прагнути підтвердити подальшу підтримку з боку Великої Британії.

Ця конференція - це четверта зустріч Європейського політичного співтовариства, колективу, створеного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, який був дітищем французького президента Еммануеля Макрона.

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Вона покликана сприяти зміцненню зв'язків між лідерами країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, у неформальній обстановці. Попередні конференції відбулися в Іспанії, Молдові та Чеській Республіці.

Окрім Великої Британії, запрошені країни, що не є членами ЄС: Норвегія, Ісландія, Грузія, Косово, Сербія, Албанія і Туреччина, хоча Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, який не був присутній на попередніх самітах, не підтвердив свою участь.

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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