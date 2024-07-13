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The Guardian: Зеленского ждут в Британии и Ирландии

Алена ИвашкивСуббота, 13 июля 2024, 06:55
The Guardian: Зеленского ждут в Британии и Ирландии
Владимир Зеленский на саммите НАТО, фото: Getty Images

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию, где выступит в Бленгеймском дворце перед европейскими лидерами, которые соберутся для обсуждения ситуации в Украине, европейской безопасности и демократии.

Источник: The Guardian

Детали: Зеленский также совершит свой первый визит в Ирландию в субботу утром. Там запланирована встреча с ирландским премьер-министром Саймоном Гаррисом.

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Ожидается, что Ирландия, которая длительное время придерживается политики военного нейтралитета, но предоставляет Украине нелетальную помощь, предложит большую поддержку. В частности, поддержит усилия Украины по возвращению примерно 20 000 детей, которые были принудительно перемещены в Россию и Беларусь.

На прошлой неделе президент Украины встретился с новоназначенным британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет стремиться подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.

Эта конференция - это четвертая встреча Европейского политического сообщества, коллектива, созданного после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, который был детищем французского президента Эммануэля Макрона.

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Она призвана способствовать укреплению связей между лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, в неформальной обстановке. Предыдущие конференции состоялись в Испании, Молдове и Чешской Республике.

Кроме Великобритании, приглашены страны, не являющиеся членами ЕС: Норвегия, Исландия, Грузия, Косово, Сербия, Албания и Турция, хотя Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, который не присутствовал на предыдущих саммитах, не подтвердил свое участие.

Напомним:

Темы: ЗеленскийВеликобритания
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