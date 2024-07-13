Військові збили чотири "Шахеди", а п'ятий полетів до Білорусі
Субота, 13 липня 2024, 07:43
У ніч на суботу військові збили чотири "Шахеди" з п'яти запущених. П'ятий полетів до Білорусі.
Джерело: командувач Повітряних мил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Деталі: У ніч на 13 липня противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ.
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Чотири ворожі БпЛА збили підрозділи мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях.
П’ятий безпілотник вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Один із дронів-камікадзе типу Shahed, запущений РФ під час атаки по Україні ввечері 11 липня, залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі РБ щонайменше 1 годину.
- Центр національного спротиву отримав інформацію, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.