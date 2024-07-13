Військові збили чотири "Шахеди", а п'ятий полетів до Білорусі

У ніч на суботу військові збили чотири "Шахеди" з п'яти запущених. П'ятий полетів до Білорусі.

Джерело: командувач Повітряних мил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: У ніч на 13 липня противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ.

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Чотири ворожі БпЛА збили підрозділи мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях.

П’ятий безпілотник вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

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