ЦНС: Білорусь готує "операції під чужим прапором" в прикордонній зоні

Центр національного спротиву отримав інформацію, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості".

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Деталі: ЦНС також повідомляє, що раніше заступник начальника генерального штабу ЗС РБ Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території Білорусі збройних провокацій "в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах".

На думку українських силовиків, ця заява була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно в контексті вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози.

Відповідно, в планах у білоруських силовиків "успішно присікти збройні провокації" вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну.

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