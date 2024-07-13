Военные сбили четыре "Шахеды", а пятый улетел в Беларусь

В ночь на субботу военные сбили четыре "Шахеды" из пяти запущенных. Пятый улетел в Беларусь.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 13 июля противник атаковал 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.

Реклама:

Четыре вражеских БпЛА сбили подразделения мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях.

Пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ