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Военные сбили четыре "Шахеды", а пятый улетел в Беларусь

Алена ИвашкивСуббота, 13 июля 2024, 07:43
Военные сбили четыре Шахеды, а пятый улетел в Беларусь
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на субботу военные сбили четыре "Шахеды" из пяти запущенных. Пятый улетел в Беларусь.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 13 июля противник атаковал 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.

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Четыре вражеских БпЛА сбили подразделения мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях. 

Пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Один из дронов-камикадзе типа Shahed, запущенный РФ во время атаки по Украине вечером 11 июля, залетел в Беларусь и находился в воздушном пространстве РБ не менее 1 часа.
  • Центр национального сопротивления получил информацию, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Темы: войнаВоздушные силы ВСУШахед
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