Военные сбили четыре "Шахеды", а пятый улетел в Беларусь
Суббота, 13 июля 2024, 07:43
В ночь на субботу военные сбили четыре "Шахеды" из пяти запущенных. Пятый улетел в Беларусь.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Детали: В ночь на 13 июля противник атаковал 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.
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Четыре вражеских БпЛА сбили подразделения мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях.
Пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Один из дронов-камикадзе типа Shahed, запущенный РФ во время атаки по Украине вечером 11 июля, залетел в Беларусь и находился в воздушном пространстве РБ не менее 1 часа.
- Центр национального сопротивления получил информацию, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.