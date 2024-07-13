На Донеччині Росія вбила 6 людей, ще понад 20 поранила

За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донецької області: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Ще 22 людини в області за добу дістали поранення.

Реклама:

Зокрема, 9 поранених у Мирнограді, 3 у Костянтинівці, 7 у Лимані.

Ще по одному в Часовому Яру, Новомиколаївці та Леонідівці.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи складає 2085 цивільних.