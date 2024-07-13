В Донецкой области Россия убила 6 человек, еще более 20 ранила

За 12 июля россияне убили 6 жителей Донецкой области: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

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В частности, 9 раненых в Мирнограде, 3 в Константиновке, 7 в Лимане.

Еще по одному в Часовом Яру, Новониколаевке и Леонидовке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи составляет 2085 гражданских.