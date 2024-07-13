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Российский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 12:59
Российский Шахед пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн
фото: гаюн

Шахед зашёл в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Беларусский аналитики, как об этом ранее сообщили украинские военные, зафиксировали "Шахед" в воздушном пространстве Беларуси – это второй подобный случай за последние два дня.

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Известно, что 3:00 "Шахед" пересек беларусско-украинскую границу в районе поселка Лоев (Гомельская область) и продолжил движение на север.

Шахед пролетел Гомель и Жлобин, вошёл в Могилёвскую область, а затем и в Минскую область, максимально приблизившись к Минску.

Гаюн пишет, что в районе 5 утра по тревоге на перехват были подняты вертолет Ми-24 и истребитель Су-30, авиация была замечена как раз в районе пролёта БПЛА — границы Минской, Могилёвской и Витебской областей.

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Позже БПЛА вошел в Витебскую область Беларуси и, предположительно, долетел до Витебска.

Что произошло с ним далее, неизвестно.

Темы: ШахедРосcияБеларусьбеспилотники
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