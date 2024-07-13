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Буданов про замахи на Путіна: Були, але невдалі

Роман ПетренкоСубота, 13 липня 2024, 15:13
Буданов про замахи на Путіна: Були, але невдалі
буданов, фото: getty images

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що замахи на російського диктатора Володимира Путіна були, хоча й невдалі.

Джерело: Буданов у інтерв’ю NV

Пряма мова Буданова: "Вони були (спроби вбити Путіна – ред.), але, як бачите, поки що невдалі".

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Деталі: Буданов погодився, що Путін вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення.

Також він впевнений, що росіяни після смерті господаря Кремля матимуть відчуття, як свого часу мали під час смерті іншого диктатора – Йосипа Сталіна.

Пряма мова Буданова: "Вона (бабуся Буданова – ред.) казала, людям тоді (після смерті Сталіна – ред.) здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі.

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Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності".

Нагадаємо: Також Буданов впевнений, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі.

Теми: БудановПутінвійна
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