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Буданов о покушениях на Путина: Были, но неудачные

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 15:13
Буданов о покушениях на Путина: Были, но неудачные
буданов, фото: getty images

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что покушения на российского диктатора Владимира Путина были, хотя и неудачные.

Источник: Буданов в интервью NV

Прямая речь Буданова: "Они были (попытки убить Путина - ред.), но, как видите, пока неудачные".

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Детали: Буданов согласился, что Путин уже давно не является компромиссной фигурой для своего окружения.

Также он уверен, что россияне после смерти хозяина Кремля будут иметь ощущение, как в свое время имели во время смерти другого диктатора - Иосифа Сталина.

Прямая речь Буданова: "Она (бабушка Буданова - ред.) говорила, людям тогда (после смерти Сталина - ред.) казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше.

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Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности".

Напомним: Также Буданов уверен, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

Темы: БудановПутинвойна
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