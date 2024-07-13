Обстріли Херсонщини: в суботу вже 3 загиблих і 5 постраждалих

Внаслідок обстрілу Токарівки на Херсонщині у суботу загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "На жаль, російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини.

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Вдень окупанти обстріляли Токарівку Дар’ївської громади. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік".

Деталі: Прокудін зазначив, що загалом за суботу на Херсонщині вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії.

Так, стало відомо про ще одну загиблу внаслідок російського удару по селищу Приозерне. Травми, несумісні з життям, отримала 50-річна жінка. Під час атаки вона перебувала на вулиці.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські військові вранці 13 липня атакували Приозерне Херсонського району, загинула жінка, ще двоє людей постраждали.