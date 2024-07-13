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Обстрелы Херсонщины: в субботу уже 3 погибших и 5 пострадавших

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 18:02
Обстрелы Херсонщины: в субботу уже 3 погибших и 5 пострадавших
иллюстративное фото Anadolu Agency via Getty Images

В результате обстрела Токаревки на Херсонщине в субботу погиб мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, российская армия убила еще одного жителя Херсонщины.

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Днем оккупанты обстреляли Токаревку Дарьевской общины. От полученных травм погиб 41-летний мужчина".

Детали: Прокудин отметил, что всего за субботу на Херсонщине уже три человека погибли и пятеро пострадали в результате российской агрессии.

Так, стало известно о еще одной погибшей в результате российского удара по поселку Приозерное. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 50-летняя женщина. Во время атаки она находилась на улице.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские военные утром 13 июля атаковали Приозерное Херсонского района, погибла женщина, еще два человека пострадали.

Темы: Херсонская областьвойна
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