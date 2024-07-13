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Від удару РФ по Харківщині загинув начальник райуправління ДСНС

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 18:42
Від удару РФ по Харківщині загинув начальник райуправління ДСНС
ілюстративне фото ДСНС

Внаслідок удару російських військ по селищу Буди на Харківщині загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, якого цитує Харківська міська рада

Пряма мова Терехова: "Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю.

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Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події".

Що передувало: У суботу вдень російські війська завдали двох ударів по селищу Буди в Харківському районі. За останньою інформацією, внаслідок ударів 2 людей загинули і 22 постраждали. Відомо, що серед постраждалих принаймні одна дитина.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу селища. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик.

Теми: Харківська областьДСНСвійна
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