Від удару РФ по Харківщині загинув начальник райуправління ДСНС
Внаслідок удару російських військ по селищу Буди на Харківщині загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, якого цитує Харківська міська рада
Пряма мова Терехова: "Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю.
Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події".
Що передувало: У суботу вдень російські війська завдали двох ударів по селищу Буди в Харківському районі. За останньою інформацією, внаслідок ударів 2 людей загинули і 22 постраждали. Відомо, що серед постраждалих принаймні одна дитина.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу селища. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик.