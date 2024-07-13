От удара РФ по Харьковщине погиб начальник райуправления ГСЧС

В результате удара российских войск по поселку Буды на Харьковщине погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, которого цитирует Харьковский городской совет

Прямая речь Терехова: "Работа спасателей всегда полна опасностей, особенно сейчас, когда государство-террорист системно и безжалостно уничтожает украинскую нацию.

Реклама:

Сегодня Артем Костыря был убит российскими оккупантами во время повторного обстрела поселка Буды. Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия".

Что предшествовало: В субботу днем российские войска нанесли два удара по поселку Буды в Харьковском районе. По последней информации, в результате ударов 2 человека погибли и 22 пострадали. Известно, что среди пострадавших по крайней мере один ребенок.

Председатель ОГА Олег Синегубов сообщал, что количество пострадавших возросло после повторного обстрела поселка. Также повреждена машина "скорой", которая прибыла на вызов.