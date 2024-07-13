Росіяни вдарили по Чорнобаївці: дівчинка у важкому стані, втратила руку
Субота, 13 липня 2024, 20:45
Внаслідок обстрілу Чорнобаївки на Херсонщині в суботу 16-річна дівчинка доставлена до лікарні у вкрай важкому стані.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.
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Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. В неї – травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба.
"Швидка" доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу".
Що передувало: Раніше повідомлялося, що за суботу на Херсонщині вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії.