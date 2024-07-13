Россияне ударили по Чернобаевке: девочка в тяжелом состоянии, потеряла руку

В результате обстрела Чернобаевки на Херсонщине в субботу 16-летняя девочка доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке.

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В результате попадания снаряда в дом получил ранения 16-летний ребенок. У него – травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища.

"Скорая" доставила подростка в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики дообследуют девочку и оказывают помощь".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что за субботу на Херсонщине уже три человека погибли и пятеро пострадали в результате российской агрессии.