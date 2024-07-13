Росіяни вбили ще двох людей на Донеччині: влучили на подвір'я
Субота, 13 липня 2024, 22:18
Внаслідок обстрілу Новоочеретуватого на Донеччині у суботу ввечері вбито двох і поранено одну людину.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "2 людини вбиті і 1 поранена у Новоочеретуватому Комарської громади.
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Сьогодні ввечері росіяни скинули на село дві керовані авіабомби, одна з них влучила на подвір'я будинку, де й були всі три жертви удару.
Всього пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач".
Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Донеччини у суботу двоє людей загинули і четверо дістали поранень.