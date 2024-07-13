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Росіяни вбили ще двох людей на Донеччині: влучили на подвір'я

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 22:18
Росіяни вбили ще двох людей на Донеччині: влучили на подвір'я
Новоочеретувате на Донеччині, deepstatemap

Внаслідок обстрілу Новоочеретуватого на Донеччині у суботу ввечері вбито двох і поранено одну людину.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "2 людини вбиті і 1 поранена у Новоочеретуватому Комарської громади.

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Сьогодні ввечері росіяни скинули на село дві керовані авіабомби, одна з них влучила на подвір'я будинку, де й були всі три жертви удару.

Всього пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Донеччини у суботу двоє людей загинули і четверо дістали поранень.

Теми: Донецька областьвійна
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