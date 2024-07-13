Россияне убили еще двух человек в Донецкой области: попали во двор
Суббота, 13 июля 2024, 22:18
В результате обстрела Новоочеретоватого в Донецкой области в субботу вечером убиты двое и ранен один человек.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "2 человека убиты и 1 ранен в Новоочеретоватом Комарской громады.
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Сегодня вечером россияне сбросили на село две управляемые авиабомбы, одна из них попала во двор дома, где и были все три жертвы удара.
Всего повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач".
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой области в субботу два человека погибли и четверо получили ранения.