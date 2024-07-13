Россияне убили еще двух человек в Донецкой области: попали во двор

В результате обстрела Новоочеретоватого в Донецкой области в субботу вечером убиты двое и ранен один человек.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "2 человека убиты и 1 ранен в Новоочеретоватом Комарской громады.

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Сегодня вечером россияне сбросили на село две управляемые авиабомбы, одна из них попала во двор дома, где и были все три жертвы удара.

Всего повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой области в субботу два человека погибли и четверо получили ранения.