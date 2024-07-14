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Росіяни окупували Урожайне – DeepState

Ольга Глущенко Неділя, 14 липня 2024, 00:50
Росіяни окупували Урожайне – DeepState
скриншот карти DeepState

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сьогодні (13 липня – ред.) з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу.

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Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо".

Деталі: Аналітики додали, що ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Нагадаємо: У серпні минулого року заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне.

Теми: Донецька областьокупаціявійна
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