Росіяни окупували Урожайне – DeepState

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сьогодні (13 липня – ред.) з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу.

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Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо".

Деталі: Аналітики додали, що ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Нагадаємо: У серпні минулого року заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне.