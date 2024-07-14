Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне оккупировали Урожайное – DeepState

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 00:50
Россияне оккупировали Урожайное – DeepState
скриншот карты DeepState

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Сегодня (13 июля - ред.) с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава.

Реклама:

Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем".

Детали: Аналитики добавили, что враг продвинулся возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке. Продолжаются бои в Железном и Клещеевке.

Напомним: В августе прошлого года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайное.

Темы: Донецкая областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мир должен давить на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров

Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

Схемы: Сын эксзамсекретаря СНБО Гладковского строит виллу в курортном регионе Испании

Король Британии Чарльз ІІІ встретился с Зеленским

ЗМІ: Обама та Пелосі приєднались до тиску за зняття Байдена з виборів

Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест по делу о взятке

Все новости...
Донецкая область
Россия убила еще шестерых жителей Донетчины
Россияне убили еще двух человек в Донецкой области: попали во двор
В Донецкой области за день от агрессии РФ погибли два человека, четверо ранены
Последние новости
05:30
Зеленский: Мир должен давить на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров
05:09
Аргентинский чиновник уволен за призыв к Месси извиниться перед французами за расистский скандал
04:58
Кремль расширяет географию "евразийской системы безопасности" – ISW
04:00
Вооруженные силы Канады впервые возглавила женщина
03:26
футболМанчестер Юнайтед договорился о контракте с полузащитником ПСЖ
02:58
Зеленский выступит на заседании правительства Великобритании
02:03
Футбол"Милан" подписал контракт с сыном Златана Ибрагимовича
02:02
Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из предвыборной гонки – СМИ
01:18
Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России
00:40
Суд оставил Коломойского под стражей
Все новости...
Реклама:
Реклама: