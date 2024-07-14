Россияне оккупировали Урожайное – DeepState

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Сегодня (13 июля - ред.) с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава.

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Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем".

Детали: Аналитики добавили, что враг продвинулся возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке. Продолжаются бои в Железном и Клещеевке.

Напомним: В августе прошлого года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили Урожайное.