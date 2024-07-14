Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству

Президент США Джо Байден засудив стрілянину під час виступу колишнього президента Дональда Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".

Джерело: Байден у мережі Х

Пряма мова: "Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії.

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Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації.

Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це".

Що передувало: Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

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За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.