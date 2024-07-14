Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления бывшего президента Дональда Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Источник: Байден в сети Х

Прямая речь: "Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании.

Реклама:

Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации.

Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это".

Что предшествовало: Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

ВИДЕО ДНЯ

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Темы: БайденТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Байден
Зеленский в Ирландии прокомментировал ляп Байдена, назвавшего его Путиным
Европейский истеблишмент непублично обеспокоен оговорками Байдена на саммите НАТО - Politico
Шольц считает, что не стоит недооценивать политическую выносливость Байдена
Последние новости
12:13
Интеллектуальные игры. Почему Украина может потерять целое поколение перспективных шахматистов
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
Все новости...
Реклама:
Реклама: