Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию

Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления бывшего президента Дональда Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Источник: Байден в сети Х

Прямая речь: "Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании.

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Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации.

Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это".

Что предшествовало: Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

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По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.