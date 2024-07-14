Понад 4 мільйони військовозобов'язаних уже оновили свої дані – Міноборони

Станом на вечір неділі облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили понад 4 мільйони військовозобов'язаних.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

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Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000".

Деталі: У міністерстві нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП. Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

динаміка оновлення даних громадянами, графіка з Facebook Міноборони

Що передувало: У Міністерстві оборони в неділю наголосили, що військовозобов'язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.

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Пізніше в міністерстві уточнили, що при оновленні даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається, воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК.