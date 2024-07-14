Более 4 миллионов военнообязанных уже обновили свои данные – Минобороны

По состоянию на вечер воскресенья учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили более 4 миллионов военнообязанных.

Источник: Министерство обороны Украины

динамика обновления данных гражданами, графика из Facebook Минобороны

Дословно: "По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 08 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан.

Реклама:

В общем, по состоянию на 14 июля 2024 года, количество обновлений достигло более 4 000 000".

Детали: В министерстве напомнили, что обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ. Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

Что предшествовало: В Министерстве обороны в воскресенье отметили, что военнообязанные граждане, которые не обновили свои данные до 16 июля, могут получить штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, также отдельный штраф можно получить за непрохождение ВВК.

ВИДЕО ДНЯ

Позже в министерстве уточнили, что при обновлении данных военнообязанными прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, оно необходимо лишь после получения повестки на прохождение ВВК.