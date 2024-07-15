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Нардеп від ОПЗЖ постане перед судом за держзраду і колабораціонізм

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 липня 2024, 16:10
Нардеп від ОПЗЖ постане перед судом за держзраду і колабораціонізм
ФОТО "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України за підозрою в держзраді та колабораційній діяльності.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР, УП

Деталі: Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - за життя". 

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Як випливає з матеріалів справи, йдеться про Олександра Пономарьова, якому оголосили підозру в липні 2023 року.

За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Бердянська, він організував діяльність підконтрольних йому підприємств. Також він надавав допомогу ворогу в окупації міста.

Згодом народний депутат повернувся на підконтрольну українській владі територію. З Києва він продовжував координувати діяльність перереєстрованих на тимчасово окупованій території Запорізької області підконтрольних комерційних структур.

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Крім того, з березня до листопаду 2022 року народний обранець організував проведення фінансово-господарських відносин із підприємствами, які виконували замовлення держави-агресора та незаконних органів влади у тимчасово окупованому Криму. 

Він поставляв для них продукцію зі своїх підприємств із Бердянська. У подальшому вони використовувалися для забезпечення збройної агресії РФ проти України, а також ремонту і будівництва автодоріг на замовлення так званого государственного казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Республики Крым", наголосили в ОГП.

Також народний депутат організував незаконну реєстрацію підконтрольного товариства у так званій "податковій службі по Запорізькій області" з метою провадження фінансово-господарської діяльності з окупантами.

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі, додали в ДБР.

 
фото прокуратури

Теми: держзрадаОПЗЖколаборантисуд
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