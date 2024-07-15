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Нардеп от ОПЗЖ предстанет перед судом за госизмену и коллаборационизм

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 16:10
Нардеп от ОПЗЖ предстанет перед судом за госизмену и коллаборационизм
ФОТО "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины по подозрению в госизмене и коллаборационной деятельности.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР, УП

Детали: Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

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Как следует из материалов дела, речь идет об Александре Пономареве, которому объявили подозрение в июле 2023 года.

По данным следствия, народный избранник 25 февраля 2022 года отправился из Киева в Бердянск Запорожской области и перешел на сторону врага. Находясь на временно оккупированной территории Бердянска, он организовал деятельность подконтрольных ему предприятий. Также он оказывал помощь врагу в оккупации города.

Впоследствии народный депутат вернулся на подконтрольную украинской власти территорию. Из Киева он продолжал координировать деятельность перерегистрированных на временно оккупированной территории Запорожской области подконтрольных коммерческих структур.

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Кроме того, с марта по ноябрь 2022 года народный избранник организовал проведение финансово-хозяйственных отношений с предприятиями, которые выполняли заказы государства-агрессора и незаконных органов власти во временно оккупированном Крыму.

Он поставлял для них продукцию со своих предприятий из Бердянска. В дальнейшем они использовались для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины, а также ремонта и строительства автодорог по заказу так называемого государственного казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Республики Крым", отметили в ОГП.

Также народный депутат организовал незаконную регистрацию подконтрольного общества в так называемой "налоговой службе по Запорожской области" с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности с оккупантами.

Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе, добавили в ГБР.

 
фото прокуратуры

Темы: госизменаОПЗЖколлаборантысуд
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