ISW проаналізував українські та російські вимоги мирного плану
Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час як вимоги Росії є порушенням міжнародного права.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті зазначають, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на її власних умовах, а вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву – на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.
Президент України Володимир Зеленський заявив 15 липня, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник Росії.
Зеленський зазначив, що в рамках підготовки Саміту миру Україна проведе зустріч у Катарі з питань енергетичної безпеки наприкінці липня або на початку серпня 2024 року, зустріч з питань свободи судноплавства в Туреччині в серпні 2024 року і зустріч з питань обміну військовополоненими та репатріації депортованих українських дітей у Канаді у вересні 2024 року – три питання, на яких була зосереджена увагу в комюніке першого ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії в червні 2024 року.
Однак, вказують експерти, нещодавні заяви Кремля продовжують демонструвати, що Росія залишається непохитною щодо переговорів з Україною, а офіційні особи Кремля прямо заявили, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги.
Українські офіційні особи підкреслили, що метою першого мирного саміту було сприяння досягненню миру, заснованого на міжнародному праві, в тому числі на законах, стороною яких є Російська Федерація.
Вимоги України щодо повного виведення військ РФ з території України передбачені міжнародним правом, а отже, вони є обґрунтованими. Однак вимоги Росії щодо повної капітуляції України та продовження російської окупації української землі є і будуть порушенням міжнародного права.
ISW також продовжує вважати, що вимоги Путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні, а повне відновлення територіальної цілісності України необхідне для звільнення українського народу від російської окупації.
"Прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п'яти мільйонів українців", – зазначають аналітики.
Ключові висновки ISW за 15 липня:
- Нещодавнє українське опитування показує, що українці широко відкидають вимоги Росії щодо повної капітуляції України, підкреслюючи, що умови Кремля для завершення війни є абсолютно необґрунтованими і широко непопулярними в Україні.
- Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на її власних умовах, а вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву – на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.
- Офіційні особи ЄС продовжують робити кроки, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.
- Уряд Росії запропонував значно збільшити кількість умов, за яких російська влада може визнати особу терористом або екстремістом, ймовірно, як частину зусиль з цензури критики війни Росії в Україні.
- У ніч з 14 на 15 липня українські сили завдали ударів з безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, а також, за повідомленнями, по російських військових об'єктах в окупованому Криму.
- Нова програма асиміляції російських мігрантів підкреслює очевидну боротьбу, з якою стикається російський уряд, намагаючись узгодити різні аспекти своєї політики щодо мігрантів з Центральної Азії, оскільки російська держава прагне представити себе як гостинну і мультикультурну країну, водночас підкреслюючи вищість російської мови та історичної спадщини.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров позиціонує себе і Північний Кавказ як ключ до виходу Росії на арабський світ.
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Торецьком, а російські війська просунулися вперед під Торецьком та Авдіївкою.
- Путін підкреслив, що Росія продовжує інтегрувати металургійну промисловість в окупованій Україні в російську оборонно-промислову базу.