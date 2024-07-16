ISW проаналізував українські та російські вимоги мирного плану

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час так званої «мирної місії» до Москви у липні. Фото з Facebook

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час як вимоги Росії є порушенням міжнародного права.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на її власних умовах, а вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву – на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.

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Президент України Володимир Зеленський заявив 15 липня, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник Росії.

Зеленський зазначив, що в рамках підготовки Саміту миру Україна проведе зустріч у Катарі з питань енергетичної безпеки наприкінці липня або на початку серпня 2024 року, зустріч з питань свободи судноплавства в Туреччині в серпні 2024 року і зустріч з питань обміну військовополоненими та репатріації депортованих українських дітей у Канаді у вересні 2024 року – три питання, на яких була зосереджена увагу в комюніке першого ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії в червні 2024 року.

Однак, вказують експерти, нещодавні заяви Кремля продовжують демонструвати, що Росія залишається непохитною щодо переговорів з Україною, а офіційні особи Кремля прямо заявили, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги.

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Українські офіційні особи підкреслили, що метою першого мирного саміту було сприяння досягненню миру, заснованого на міжнародному праві, в тому числі на законах, стороною яких є Російська Федерація.

Вимоги України щодо повного виведення військ РФ з території України передбачені міжнародним правом, а отже, вони є обґрунтованими. Однак вимоги Росії щодо повної капітуляції України та продовження російської окупації української землі є і будуть порушенням міжнародного права.

ISW також продовжує вважати, що вимоги Путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні, а повне відновлення територіальної цілісності України необхідне для звільнення українського народу від російської окупації.

"Прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п'яти мільйонів українців", – зазначають аналітики.

Ключові висновки ISW за 15 липня: