ISW проанализировал украинские и российские требования мирного плана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время так называемой "мирной миссии" в Москву в июле. Фото из Facebook

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что требования Украины относительно мирного плана обоснованы, в то время как требования России являются нарушением международного права.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что Украина продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией на ее собственных условиях, а требования Украины по мирному урегулированию соответствуют международному праву – в противовес нежеланию России участвовать в переговорах, которые заканчиваются ничем иным, кроме требования полной капитуляции Украины.

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 июля, что украинские планы по второму мирному саммиту должны быть готовы до ноября 2024 года, и повторил, что на нем должен присутствовать представитель России.

Зеленский отметил, что в рамках подготовки Саммита мира Украина проведет встречу в Катаре по вопросам энергетической безопасности в конце июля или в начале августа 2024 года, встречу по вопросам свободы судоходства в Турции в августе 2024 года и встречу по вопросам обмена военнопленными и репатриации депортированных украинских детей в Канаде в сентябре 2024 года – три вопроса, на которых было сосредоточено внимание в коммюнике первого инициированного Украиной Глобального саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

Однако, указывают эксперты, недавние заявления Кремля продолжают демонстрировать, что Россия остается непоколебимой в отношении переговоров с Украиной, а официальные лица Кремля прямо заявили, что Россия не будет участвовать во втором мирном саммите, поскольку его условия являются неприемлемыми, учитывая российские требования.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские официальные лица подчеркнули, что целью первого мирного саммита было содействие достижению мира, основанного на международном праве, в том числе на законах, стороной которых является Российская Федерация.

Требования Украины относительно полного вывода войск РФ с территории Украины предусмотрены международным правом, а следовательно, они являются обоснованными. Однако требования России о полной капитуляции Украины и продолжение российской оккупации украинской земли есть и будут нарушением международного права.

ISW также продолжает считать, что требования Путина о капитуляции Украины позволят российским войскам и оккупационным администрациям продолжать свои широкомасштабные и целенаправленные кампании этнических чисток в оккупированной Украине, а полное восстановление территориальной целостности Украины необходимо для освобождения украинского народа от российской оккупации.

"Принятие чего-либо, кроме освобождения Украиной своего народа, является косвенным одобрением незаконной оккупации Россией более пяти миллионов украинцев", – отмечают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 15 июля: