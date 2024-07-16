Удар росіян по будинку у Мирнограді: з-під завалів дістали тіла 2 людей, загалом уже 3 жертви

Вранці 16 липня рятувальники дістали тіла двох людей з-під завалів житлового будинку у Мирнограді, по якому росіяни ударили 14 липня. Таким чином кількість жертв цього удару зросла до 3.

Джерело: Суспільне Донбас з посиланням на виконуючого обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрія Третяка, ДСНС у Telegram

Пряма мова чиновника: "О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка".

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Деталі: У результаті російського удару загинуло подружжя − 67-річна жінка та 69-річний чоловік.

фото ДСНС

У ДСНС підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи вже завершили.

Фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "Сьогодні зранку рятувальники вилучили тіла ще 2 осіб. Всього поранено 7 людей, ще 7 врятували співробітники ДСНС. Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайники розібрали 130 т будівельних конструкцій".

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фото ДСНС

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