Удар росіян по будинку у Мирнограді: з-під завалів дістали тіла 2 людей, загалом уже 3 жертви
Вранці 16 липня рятувальники дістали тіла двох людей з-під завалів житлового будинку у Мирнограді, по якому росіяни ударили 14 липня. Таким чином кількість жертв цього удару зросла до 3.
Джерело: Суспільне Донбас з посиланням на виконуючого обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрія Третяка, ДСНС у Telegram
Пряма мова чиновника: "О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка".
Деталі: У результаті російського удару загинуло подружжя − 67-річна жінка та 69-річний чоловік.
У ДСНС підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи вже завершили.
Дослівно ДСНС: "Сьогодні зранку рятувальники вилучили тіла ще 2 осіб. Всього поранено 7 людей, ще 7 врятували співробітники ДСНС. Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайники розібрали 130 т будівельних конструкцій".
Передісторія:
- 14 липня російські війська вдарили по місту Мирноград на Донеччині − загарбники влучили в адмінбудівлю та багатоквартирний будинок. Спершу повідомлялося про 1 загиблу людину і 6 поранених.