Удар россиян по дому в Мирнограде: из-под завалов достали тела 2 человек, в общем жертв уже 3
Утром 16 июля спасатели достали тела двух людей из-под завалов жилого дома в Мирнограде, по которому россияне ударили 14 июля. Таким образом количество жертв этого удара возросло до 3.
Источник: Суспільне Донбас со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрия Третьяка, ГСЧС в Telegram
Прямая речь чиновника: "В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины".
Детали: В результате российского удара погибли супруги − 67-летняя женщина и 69-летний мужчина.
В ГСЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы уже завершили.
Дословно ГСЧС: "Сегодня утром спасатели изъяли тела еще 2 человек. Всего ранены 7 человек, еще 7 спасли сотрудники ГСЧС. Спасательная операция длилась полтора суток. Чрезвычайники разобрали 130 т строительных конструкций".
Предыстория:
- 14 июля российские войска ударили по городу Мирноград Донецкой области − захватчики попали в админздание и многоквартирный дом. Сначала сообщалось об 1 погибшем человеке и 6 раненых.