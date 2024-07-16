Удар россиян по дому в Мирнограде: из-под завалов достали тела 2 человек, в общем жертв уже 3

Утром 16 июля спасатели достали тела двух людей из-под завалов жилого дома в Мирнограде, по которому россияне ударили 14 июля. Таким образом количество жертв этого удара возросло до 3.

Источник: Суспільне Донбас со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрия Третьяка, ГСЧС в Telegram

Прямая речь чиновника: "В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины".

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Фото ГСЧС

Детали: В результате российского удара погибли супруги − 67-летняя женщина и 69-летний мужчина.

В ГСЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы уже завершили.

Фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Сегодня утром спасатели изъяли тела еще 2 человек. Всего ранены 7 человек, еще 7 спасли сотрудники ГСЧС. Спасательная операция длилась полтора суток. Чрезвычайники разобрали 130 т строительных конструкций".

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Фото ГСЧС

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