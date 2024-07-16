Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Удар россиян по дому в Мирнограде: из-под завалов достали тела 2 человек, в общем жертв уже 3

Ирина БалачукВторник, 16 июля 2024, 11:02
Удар россиян по дому в Мирнограде: из-под завалов достали тела 2 человек, в общем жертв уже 3
Поврежденный россиянами дом в Мирнограде. Фото ГСЧС

Утром 16 июля спасатели достали тела двух людей из-под завалов жилого дома в Мирнограде, по которому россияне ударили 14 июля. Таким образом количество жертв этого удара возросло до 3.

Источник: Суспільне Донбас со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрия Третьяка, ГСЧС в Telegram 

Прямая речь чиновника: "В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: В результате российского удара погибли супруги − 67-летняя женщина и 69-летний мужчина. 

В ГСЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы уже завершили. 

 
Фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Сегодня утром спасатели изъяли тела еще 2 человек. Всего ранены 7 человек, еще 7 спасли сотрудники ГСЧС. Спасательная операция длилась полтора суток. Чрезвычайники разобрали 130 т строительных конструкций". 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото ГСЧС

Предыстория:

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр: продолжаются поиски человека

Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ

"Укрэнерго" отменяет графики отключения света с 12:00 до 15:00

Трамп рассказал о "прекрасной записке" от лидера Китая после покушения

Усадьбу Зеленских снесли несмотря на ее арест - прокуратура

Киевщина: из-за обломков дронов повреждены дома и горела трава

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты сбросили два КАБа на Лиман: 5 человек ранены
Россияне убили жительницу Донетчины и ранили 9, под завалами люди
Россия убила еще шестерых жителей Донетчины
Последние новости
15:29
В Польше упал легкий самолет: пилот погиб
15:23
Австралия предупреждает о вредоносных веб-сайтах после киберсбоя
15:20
Майор застрелил пограничника в тернопольском отеле
15:07
ФутболЗабарный продлил контракт с "Борнмутом"
15:05
В Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр: продолжаются поиски человека
14:42
Си Цзиньпин пообещал налоговую реформу и поддержку местным органам власти Китая
14:26
фотоРВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль
13:59
В МОН рассказали, сколько поступающих в этом году смогут получить гранты на обучение
13:52
фотоНа фронте погиб доброволец из Польши
13:34
Эквадор и Чили заключили новое нефтяное соглашение
Все новости...
Реклама:
Реклама: