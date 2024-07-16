Дрон росіян атакував ремонтну бригаду в Антонівці на Херсонщині: троє поранених

Російські війська 16 липня з безпілотника атакували ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області, у результаті чого був поранений працівник. Також поранення отримали житель Антонівки та староста населеного пункту.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Дослівно: "Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці. Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару".

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Деталі: Повідомляється, що до лікарні доставили 54-річного працівника. У нього діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми.

Медики надають потерпілому необхідну медичну допомогу.

Оновлено. Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що за медичною допомогою також звернувся староста Антонівки, котрий потрапив під ранковий російський обстріл.

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44-річний чоловік отримав контузію та вибухову травму. Йому надали необхідну меддопомогу, надалі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Антонівки збільшилась до трьох.

За його словами, до лікарні у стані середньої тяжкості звернувся 54-річний чоловік. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої кисті.

Нагадаємо:Окупанти вранці, 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є пошкодження, громадяни не постраждали.