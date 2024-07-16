Дрон россиян атаковал ремонтную бригаду в Антоновке на Херсонщине: ранен работник

Российские войска 16 июля с беспилотника атаковали ремонтную бригаду, которая чинила газовое оборудование в Антоновке Херсонской области, в результате чего был ранен работник. Также ранения получили житель Антоновки и староста населенного пункта.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно: Российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, которая чинила газовое оборудование в Антоновке. Известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в больницу доставили 54-летнего работника. У него диагностировали контузию, осколочные ранения поясницы и бедра, а также взрывную и черепно-мозговую травмы.

Медики оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Обновлено. Позже в Херсонской ОВА сообщили, что за медицинской помощью также обратился староста Антоновки, который попал под утренний российский обстрел.

ВИДЕО ДНЯ

44-летний мужчина получил контузию и взрывную травму. Ему оказали необходимую медпомощь, в дальнейшем пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что количество раненых в результате вражеского обстрела Антоновки увеличилось до трех.

По его словам, в больницу в состоянии средней тяжести обратился 54-летний мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение левой кисти.

Напомним: Оккупанты утром, 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего есть повреждения, граждане не пострадали.