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Зруйновано дах, вигоріло всередині − у Росії показали наслідки удару дрона по заводу

Ірина БалачукВівторок, 16 липня 2024, 10:49
Зруйновано дах, вигоріло всередині − у Росії показали наслідки удару дрона по заводу
ФОТО З TELEGRAM СМИРНОВА

Т.в.о. глави Курської області РФ Олексій Смирнов опублікував фото з наслідками пожежі на заводі низьковольтної апаратури, який уночі атакував безпілотник, − дах будівлі зруйновано, усередині приміщень усе вигоріло.

Джерело: Смирнов у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "Пожежу, що виникла вночі в селищі Кореневе після атаки українського коптера на заводі низьковольтної апаратури, загасили. До її ліквідації залучалися сили рятувальників Коренівського та Рильського районів, а також спеціальна техніка". 

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Фото з Telegram Смирнова 

Деталі: Смирнов опублікував фото з місця події та додав, що там нині працює комісія, яка оцінює наслідки пожежі.

 
Фото з Telegram Смирнова
 
Фото з Telegram Смирнова
 
Фото з Telegram Смирнова

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотникипожежа
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