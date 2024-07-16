Зруйновано дах, вигоріло всередині − у Росії показали наслідки удару дрона по заводу
Вівторок, 16 липня 2024, 10:49
Т.в.о. глави Курської області РФ Олексій Смирнов опублікував фото з наслідками пожежі на заводі низьковольтної апаратури, який уночі атакував безпілотник, − дах будівлі зруйновано, усередині приміщень усе вигоріло.
Джерело: Смирнов у Telegram
Пряма мова російського чиновника: "Пожежу, що виникла вночі в селищі Кореневе після атаки українського коптера на заводі низьковольтної апаратури, загасили. До її ліквідації залучалися сили рятувальників Коренівського та Рильського районів, а також спеціальна техніка".
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Деталі: Смирнов опублікував фото з місця події та додав, що там нині працює комісія, яка оцінює наслідки пожежі.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у російській Курській області горить завод низьковольтної апаратури нібито після атаки українських дронів.