Разрушена крыша, выгорело внутри − в России показали последствия удара дрона по заводу
Вторник, 16 июля 2024, 10:49
Врио главы Курской области РФ Алексей Смирнов опубликовал фото с последствиями пожара на заводе низковольтной аппаратуры, который ночью атаковал беспилотник, − крыша здания разрушена, внутри помещений все выгорело.
Источник: Смирнов в Telegram
Прямая речь российского чиновника: "Пожар, возникший ночью в поселке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника".
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Детали: Смирнов опубликовал фото с места события и добавил, что там сейчас работает комиссия, которая оценивает последствия пожара.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в российской Курской области горит завод низковольтной аппаратуры якобы после атаки украинских дронов.