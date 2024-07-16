Разрушена крыша, выгорело внутри − в России показали последствия удара дрона по заводу

Врио главы Курской области РФ Алексей Смирнов опубликовал фото с последствиями пожара на заводе низковольтной аппаратуры, который ночью атаковал беспилотник, − крыша здания разрушена, внутри помещений все выгорело.

Источник: Смирнов в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "Пожар, возникший ночью в поселке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника".

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Фото Из Telegram Смирнова

Детали: Смирнов опубликовал фото с места события и добавил, что там сейчас работает комиссия, которая оценивает последствия пожара.

Фото Из Telegram Смирнова

Фото Из Telegram Смирнова

Фото Из Telegram Смирнова

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