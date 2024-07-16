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ЄС у десяту річницю збиття MH17 закликав РФ визнати відповідальність за трагедію

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 липня 2024, 14:47
ЄС у десяту річницю збиття MH17 закликав РФ визнати відповідальність за трагедію
Фото: Getty Images

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу опублікував заяву з нагоди 10-ї річниці збиття Росією малайзійського "Боїнга" рейсу MH17. У ній ЄС повторив свій заклик до РФ визнати свою відповідальність за цю трагедію та повною мірою співпрацювати у здійсненні правосуддя.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, яку поширила пресслужба Ради ЄС

Дослівно: "ЄС підкреслює, що докази, представлені Спільною слідчою групою під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів та передані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), чітко вказують на те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття рейсу MH17, поза всяким сумнівом, належав збройним силам РФ".

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Деталі: Євросоюз зазначив, що жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом.

"Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166", – йдеться в повідомленні.

ЄС додав, що бере до уваги провадження, ініційоване Нідерландами проти Росії в ЄСПЛ, а також провадження, ініційоване Австралією та Нідерландами в Раді ICAO, які є важливими кроками на шляху до встановлення істини, справедливості та підзвітності.

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Теми: МН17ЄСРосія
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