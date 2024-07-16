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ЕС в десятую годовщину сбития MH17 призвал РФ признать ответственность за трагедию

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 16 июля 2024, 14:47
ЕС в десятую годовщину сбития MH17 призвал РФ признать ответственность за трагедию
Фото: Getty Images

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель от имени Европейского Союза опубликовал заявление по случаю 10-й годовщины сбития Россией малайзийского "Боинга" рейса MH17. В нем ЕС повторил свой призыв к РФ признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в осуществлении правосудия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, которое распространила пресс-служба Совета ЕС

Дословно: "ЕС подчеркивает, что доказательства, представленные Совместной следственной группой при рассмотрении дела в Окружном суде Нидерландов и переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), четко указывают на то, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который был использован для сбивания рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам РФ".

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Детали: Евросоюз отметил, что ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом.

"Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", – говорится в сообщении.

ЕС добавил, что принимает во внимание производство, инициированное Нидерландами против России в ЕСПЧ, а также производство, инициированное Австралией и Нидерландами в Совете ICAO, которые являются важными шагами на пути к установлению истины, справедливости и подотчетности.

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Темы: MH17ЕСРосcия
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