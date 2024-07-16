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"Шахед" взорвался в 55 км от Бобруйска в Беларуси – Гаюн

Татьяна ОлейникВторник, 16 июля 2024, 20:49
Шахед взорвался в 55 км от Бобруйска в Беларуси – Гаюн
графика - "Белорускі Гаюн"

"Шахед", утром 16 июля зашедший на территорию Беларуси, взорвался там в Жовтневом районе Гомельской области.

Источник: аналитический проект "Белоруські Гаюн"

Детали: По данным "Белоруські Гаюн", "Шахед" упал в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

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Кроме того. Аналитики утверждают, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, подтверждающий: "Шахеды", залетающие на территорию Беларуси, не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту.

Что предшествовало:

16 июля два российских "Шахеда", которые запустили оккупанты, полетели на территорию Беларуси. Один из них пролетел более 300 км.

Темы: ШахедБеларусь
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