"Шахед" взорвался в 55 км от Бобруйска в Беларуси – Гаюн

"Шахед", утром 16 июля зашедший на территорию Беларуси, взорвался там в Жовтневом районе Гомельской области.

Источник: аналитический проект "Белоруські Гаюн"

Детали: По данным "Белоруські Гаюн", "Шахед" упал в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

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Кроме того. Аналитики утверждают, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, подтверждающий: "Шахеды", залетающие на территорию Беларуси, не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту.

Что предшествовало:

16 июля два российских "Шахеда", которые запустили оккупанты, полетели на территорию Беларуси. Один из них пролетел более 300 км.