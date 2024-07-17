Безугла таки вийшла з фракції "Слуг народу"

Народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

Джерело: повідомлення Безуглої, нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка

Деталі: За словами Железняка під час засідання Верховної Ради повідомили, що Безугла вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою. У фракції "Слуга народу" залишається 233 людини.

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Перед цим на своїй сторінці у Facebook Безугла написала, що не розділяє поглядів і методів роботи своїх колег по фракції в Раді і у своєму комітеті.

Пряма мова:

"- Пріоритети колег в комітеті мені не зрозумілі.

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- Представники моєї фракції в Комітеті об'єднуються з опозицією у питаннях саботажу, а не виконання своєї місії законодавства та контролю над сектором національної безпеки та оборони. Вони працюють спільно з фракціями "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" щодо цього. І все це робиться "підкилимно".

- Такі критичні реформи, як про державну таємницю, СБУ, військову поліцію, нові статути ЗСУ на заміну радянським тощо, які планувалися з 2019 року, задавнені Комітетом. Щось вдалося перенести в інші комітети, щось — у відомства всередину (як реформа СБУ частково), а щось — зовсім ні.

- Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів "рідної" фракції.

Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга Народу".

Передісторія: