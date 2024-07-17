Безуглая таки вышла из фракции "Слуг народа"

Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".

Источник: сообщение Безуглой, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: По словам Железняка во время заседания Верховной Рады сообщили, что Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. Во фракции "Слуга народа" остается 233 человека.

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Перед этим на своей странице в Facebook Безуглая написала, что не разделяет взглядов и методов работы своих коллег по фракции в Раде и в своем комитете.

Прямая речь:

"- Приоритеты коллег в комитете мне не понятны.

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- Представители моей фракции в Комитете объединяются с оппозицией в вопросах саботажа, а не выполнения своей миссии законодательства и контроля над сектором национальной безопасности и обороны. Они работают совместно с фракциями "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" по этому поводу. И все это делается "подковерно".

- Такие критические реформы, как о государственной тайне, СБУ, военной полиции, новые уставы ВСУ на замену советским и т.д., которые планировались с 2019 года, задавлены Комитетом. Что-то удалось перенести в другие комитеты, что-то - в ведомства внутрь (как реформа СБУ частично), а что-то - совсем нет.

- После моего уже открытого конфликта с Комитетом на почве критики военного руководства и закона о мобилизации наибольшие атаки я получала от членов "родной" фракции.

Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Направила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга Народа".

Предыстория: