Безуглая таки вышла из фракции "Слуг народа"
Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".
Источник: сообщение Безуглой, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка
Детали: По словам Железняка во время заседания Верховной Рады сообщили, что Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. Во фракции "Слуга народа" остается 233 человека.
Перед этим на своей странице в Facebook Безуглая написала, что не разделяет взглядов и методов работы своих коллег по фракции в Раде и в своем комитете.
Прямая речь:
"- Приоритеты коллег в комитете мне не понятны.
- Представители моей фракции в Комитете объединяются с оппозицией в вопросах саботажа, а не выполнения своей миссии законодательства и контроля над сектором национальной безопасности и обороны. Они работают совместно с фракциями "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" по этому поводу. И все это делается "подковерно".
- Такие критические реформы, как о государственной тайне, СБУ, военной полиции, новые уставы ВСУ на замену советским и т.д., которые планировались с 2019 года, задавлены Комитетом. Что-то удалось перенести в другие комитеты, что-то - в ведомства внутрь (как реформа СБУ частично), а что-то - совсем нет.
- После моего уже открытого конфликта с Комитетом на почве критики военного руководства и закона о мобилизации наибольшие атаки я получала от членов "родной" фракции.
Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Направила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга Народа".
Предыстория:
- Безуглая еще в январе 2024 года заявляла, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".