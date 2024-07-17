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НАТО призначило спецпредставника в Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 15:57
НАТО призначило спецпредставника в Україні
Патрик Тернер ФОТО: ПРЕССЛУЖБА НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

Деталі: Тернер почне виконувати свої обов'язки в Києві у вересні 2024 року. Як старший представник він очолюватиме представництво Альянсу в Україні, "діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві", а також "координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні".

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До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

Пряма мова: "Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО".

Що передувало: Саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.

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Там також погодили створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.

Читайте більше тут: Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США.

Теми: НАТО
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