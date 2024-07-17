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НАТО назначил спецпредставителя в Украине

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 15:57
НАТО назначил спецпредставителя в Украине
Патрик Тернер ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Тернер начнет выполнять свои обязанности в Киеве в сентябре 2024 года. Как старший представитель он будет возглавлять представительство Альянса в Украине, "будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве", а также "координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине".

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До назначения Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

Прямая речь: "Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинской властью, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО".

Что предшествовало: Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля принял решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности назначение специального представителя в Киеве.

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Напомним, на саммите НАТО также согласовали создание новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

В Офисе президента Украины в целом довольны результатами Вашингтонского саммита НАТО.

Читайте больше здесь: Готовность к Трампу и Украине. Как саммит НАТО готовил предохранители для новой власти США.

Темы: НАТО
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